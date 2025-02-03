بطولة فرنسا: مرسيليا يعود إلى الانتصارات ونيس يهدر نقطتين ثمينتين

الرياص - اسماء السيد - تولوز : عاد مرسيليا إلى سكة الانتصارات بفوز صعب على ضيفه ليون 3 2 الأحد في ختام منافسات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهد الشوط الثاني تسجيل الاهداف الخمسة، فهز الانكليزي مايسون غرينوود (61) وأدريان رابيو (64) والبرازيلي لويس هنريكه (85) شباك ليون، وكورينتان توليسو (53) والمخضرم ألكسندر لاكازيت (72 من ركلة جزاء) شباك مرسيليا.

وعزز مرسيليا الذي كان تعادل مع ستراسبورغ 1 1 وخسر أمام نيس 0 2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده في المركز الثاني إلى 40 نقطة متأخرا بفارق 10 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر، ومتقدما بفارق ثلاث نقاط عن موناكو الثالث.

في المقابل، يقبع ليون الذي خاض مباراته الاولى باشراف مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا في المركز السابع برصيد 30 نقطة، علما أنه لم يذق طعم الفوز منذ 4 كانون الثاني/يناير وتحديدا منذ فوزه على مونبلييه 1 0 في المرحلة السادسة عشرة، ليحقق سلسلة من 7 مباريات في مختلف المسابقات من دون انتصار (5 تعادل مقابل هزيمتين).

وأهدر نيس نقطتين ثمينتين في السباق إلى المراكز الأوروبية بتعادله مع مضيفه تولوز 1 1.

وتقدم نيس عبر مهاجمه غايتان لابورد (18 من ركلة جزاء)، وأدرك تولوز التعادل في الوقت القاتل اثر خطأ فادح من حارس الفريق الضيف البولندي مارتشين بولكا الذي التقط الكرة بعد ركلة حرة فأفلتت منه أمام المدافع الأميركي مارك ماكينزي اذي تابعها في الشباك (84).

وتخلى نيس الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة عن المركز الرابع متأخرا بفارق نقطة عن ليل الفائز على سانت إتيان 4 1 السبت.

في المقابل، واصل تولوز هدر النقاط في سلسلة من أربع مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

ويخوض نيس أسبوعا مهما حيث سيحلّ ضيفا على سانت بريو من الدرجة الرابعة في ثمن نهائي الكأس الأربعاء، قبل أن يستقبل لنس، أحد منافسيه على المراكز الاوروبية في الدوري، السبت.

من ناحيته، يستضيف تولوز نظيره غانغون من الدرجة الثانية في الكأس.

وعاد رين إلى سكة الانتصارات بعد خمس هزائم تواليا في مختلف المسابقات بفوز متأخر على ستراسبورغ 1 0 سجله لودوفيك بلا (89).

وسمح هذا الفوز لرين في أول مباراة لمدربه الجديد حبيب باي الذي حلّ الجمعة بدلا من الأرجنتيني خورجي سامباولي (خاض 10 مباريات مقابل 7 هزائم)، بالخروج من مراكز الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد ستراسبورغ عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وعمّق نانت من جراح مضيفه رينس بفوزه عليه 2 1.

وفرض المهاجم الشاب ابن الـ21 عاما ماتيس أبلين نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدف الاول لفريق الـ"كاناري" في الدقيقة 42، ومرر كرة الهدف الثاني إلى المصري مصطفى محمد (70).

وسجل الكاميروني جان شارل كاستيليتو هدف رينس خطأ في مرمى فريقه (45+1).

ولم يذق رينس طعم الفوز للمباراة التاسعة تواليا في الدوري فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر، متقدما بفارق نقطة عن نانت الرابع عشر.

وتعادل أنجيه مع ضيفه لوهافر متذيل الترتيب 1 1.