شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يخضع لأشعة اليوم لمعرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، لأشعة اليوم لمعرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن سيراميكا بعد خروجه اليوم أمام سموحة التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف نظيف على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile.

وتعرّض أحمد رمضان بيكهام من إصابة قوية بجزع فى وتر إكيليس، وهى الإصابة التى لم يستطع إكمال المباراة بسببها ليغادر اللقاء وينزل بدلا منه جاستين أرثر فى الدقيقة 28.

وحقق سموحة فوزا غاليا على سيراميكا بهدف دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى نايل.

أحرز هدف المباراة المغربى عبد الكبير الوادى من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد الحنفى ضد أحمد القندوسى صانع ألعاب سيراميكا.



جاءت أحداث المباراة قوية من كلا الفريقين وشهدت العديد من الفرص السهلة على المرميين، وقام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجه أحمد القندوسى في نهاية اللقاء بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبى سيراميكا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 14 نقطة في المركز الحادى عشر، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 19 نقطة في المركز الخامس.