شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم منتخب الناشئين تحت 17 سنة فى أمم أفريقيا قبل نسخة 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مواليد 2008 للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب تحت قيادة أحمد الكأس المدير الفني للمنتخب.

ويأمل منتخب مصر للناشئين في تكرار إنجاز 1997 حينما توج بلقب البطولة القارية للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

منتخب الناشئين حقق اللقب مرة واحدة فقط عام 1997، عندما أقيمت البطولة في بوتسوانا، حيث توج بالبطولة بعد الفوز على منتخب مالي في المباراة النهائية.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الفراعنة الصغار من إضافة أي لقب آخر إلى خزائنهم في هذه الفئة العمرية.

هذا مع العلم أن خمسة منتخبات تتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد لقبين لكل منها، وهي: جامبيا، الكاميرون، مالي، نيجيريا، وغانا.

ويسعى المنتخب المصري إلى الانضمام لهذه القائمة الذهبية، حيث سيكون الفوز باللقب في النسخة المقبلة بمثابة معادلة لهذه الفرق من حيث عدد الألقاب.

تأهل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لأول مرة منذ 2011، حيث يغيب منتخب مصر للناشئين عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ 14 عاما وتحديد منذ نسخة 2011 والتي شهدت توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بطلا لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025"، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت اليوم بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.