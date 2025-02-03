شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور: لو كنت مكان بن شرقى أرجع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد ايمن منصور لاعب فريق المصرى، أنه لم يكن يتوقع انتقال أشرف بن شرقى إلى النادى الأهلى، بسبب ارتباطه وعلاقته بجماهير الزمالك وقت كان لاعبا بالفريق.

وأضاف أحمد منصور، خلال تصريحات له ببرنامج ملعب أون: "لو كنت مكان بن شرقى أرجع الزمالك بسبب هذه الجماهير التى ارتبطت به".

وعن عبد الله السعيد قال إنه عندما انتقل إلى بيراميدز تفاجأنا بوجوده حتى أنه كان قد نسى الحذاء الخاص به، واستعان بأخر من زملائه.

وأشار منصور إلى أن السعيد لاعب ملتزم، ينام مبكرا فى العاشرة مساء، ويستيقظ فى التاسعة صباحا، فهذا الالتزام سر استمراره فى الملعب حتى الآن رغم كبر سنة.