شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن تفاصيل التعاقد مع النيجيرى جون إيبوكا مهاجم سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن جون ايبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وقد سبق له اللعب لصفوف فريق إنبي والأهلي الليبي، وهو يعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة، في مباراة دور الـ32 والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، على ستاد السويس الجديد.

كان المصري قد ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل المصري في مباراته الأخيرة بالجولة 11 من الدوري، مع زد، بهدف لكل فريق، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 19 نقطة.

وكان المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الزمالك المتصدر.

وجاءت مباريات المصري في شهر فبراير كالتالي:

- المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر: 4 فبراير

- المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري: 8 فبراير

- المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري: 12 فبراير

- المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري: 18 فبراير

- المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري: 22 فبراير

- المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري: 27 فبراير