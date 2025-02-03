شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور: اتظلمت فى الزمالك.. والإصابة حرمتنى من الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد احمد ايمن منصور لاعب فريق المصرى انه ليس له حظ مع الزمالك فكل مرة يقترب فيها من الانتقال للزمالك خلال السنوات الماضية يحدث شئ يعرقل الأمر، حيث قال انه كان قد حصل على اموال من الزمالك كمقدم تعاقد ولكن بعد الرحيل الى المصرى اعادها مرة اخرى.

وكشف أحمد منصور فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، أنه تلقى عرضا من الأهلى للانتقال إليه، ولكن تعرض للإصابة بالرباط الصليبى وتوقفت المفاوضات، وكان ذلك وقت نهائي الكأس بين الأهلي والمصرى، وتم الاتفاق على كل شيء بين الناديين لولا الإصابة.

وأضاف اللاعب أنه تعرض للظلم لأنه ابن أيمن منصور، فالجميع كان يربط بين وجوده هو وشقيقه فى الزمالك وبين والده قائلا: اتظلمنا عشان ولاد أيمن منصور، كنت بأتدرب سنة فى الزمالك من غير لعب ماتشات، وعرفت إنى غير مسجل بالفريق لأنى ابن أيمن منصور.

وتابع: خلال تواجدى فى ناشئي الزمالك كانت تصل للنادى فاكسات لضمى للمنتخب، ولم يخطرني أحد، فكلمة ابن أيمن منصور ظلمتنى فى الزمالك، وكان الراتب 300 جنيه تقريبا ولا نجد فلوس لنا، والسبب إننا ولاد أيمن منصور.

وعن بطولة الدوري قال اللاعب إن بيراميدز لا ينقصه شىء سوى الجماهير للتتويج بالبطولات إلا أن المصرى سيفوز بالدورى أو سيكون فى الوصافة.