الامارات | قبل رؤية الهلال.. الوصل يواجه «نصر رونالدو» الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع النصر السعودي في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا «النخبة»، الساعة 10 مساء اليوم، على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض، إذ يأمل «الإمبراطور» أن يتقدم إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب.

ويمتلك «الفهود» 11 نقطة في المركز الخامس، بينما لدى النصر 13 نقطة في المركز الثالث، إذ تأهل الفريقان إلى دور الـ16، قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين، بينما ستحدد مباراتهما بشكل كبير المواجهة التي سيخوضها كل فريق في ثمن النهائي، حيث سيلعب الوصل مواجهة أخرى قوية في الجولة المقبلة أمام الهلال السعودي في زعبيل، بينما يلعب النصر خارج أرضه مع بريسبوليس الإيراني في طهران.

ويدخل الوصل، بقيادة النجم علي صالح، اللقاء بهدف تأكيد تألقه في البطولة القارية في النسخة الحالية، مسجلاً إحدى أفضل مشاركاته عبر تاريخه، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات خارج أرضه على أندية باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي، بينما تعادل مع كل من السد والريان القطريين وخسر من الأهلي السعودي في زعبيل.

وتُعد المواجهة الخامسة تاريخياً التي تجمع الفريقين، إذ حقق كل فريق انتصارين، بعدما تفوق الوصل في نصف نهائي دوري أبطال الخليج 2010، بفوز النصر 3-1 في الذهاب، و«الإمبراطور» انتصر في الإياب 4-2 وبركلات الترجيح 4-3، أما في دوري أبطال آسيا التقيا في دور المجموعات بنسخة 2019، إذ فاز الوصل في الذهاب بهدف دون ردّ أحرزه فابيو ليما، بينما تفوق النصر في الإياب 3-1.

في المقابل، يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تحسنت نتائج الفريق في المباريات الماضية، بفوز في ثلاثة لقاءات متتالية على أندية الخليج والفتح وأخيراً الرائد في الدوري السعودي.

وأبرم النصر صفقة مدوية من العيار الثقيل قبل مواجهة الوصل، بتعاقده مع الكولومبي جون دوران من أستون فيلا الإنجليزي، لينضم إلى مجموعة النجوم في الفريق، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.