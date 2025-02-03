مونديال اليد 2025: الدنمارك تحرز اللقب للمرة الرابعة تواليا

الرياص - اسماء السيد - اوسلو : كرّست الدنمارك سيطرتها على بطولة العالم لكرة اليد عندما أحرزت اللقب للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق بتغلبها على كرواتيا 32 26 الأحد في أوسلو في المباراة النهائية للنسخة التاسعة والعشرين التي استضافتها مشاركة مع وصيفتها والنروج.

وجاء تتويج الدنمارك باللقب العالمي بعد ستة أشهر من ظفرها بذهبية المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بفوزها الكبير على ألمانيا (39 26) في مدينة ليل.

وفرضت الدنمارك نفسها بقوة في الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ تتويجها باللقب الأولمبي الأول في تاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو، أتبعته بلقبها الأول في بطولة العالم في نسخة عام 2019 التي استضافتها مشاركة مع ألمانيا.

كرّت السبحة في النسختين التاليتين في 2021 في مصر و2023 في بولندا والسويد عندما أصبحت أول منتخب يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، وصولا إلى تتويجها باللقب الأولمبي الثاني في باريس الصيف الماضي معوضة خسارتها نهائي 2021 في طوكيو.

وعادلت الدنمارك إنجاز السويد ثانية المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب (4 مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999) بفارق لقبين خلف فرنسا المتصدرة (1995 و2001 و2009 و2011 و2015 و2017).

وفرضت الدنمارك وصيفة نسخ 1967 و2011 و2013 والتي غاب عن صفوفها النجمان ميكيل هانسن ونيكلاس لاندين لاعتزالهما عقب الاولمبياد، سيطرتها بقيادة مدربها ولاعبها السابق منذ عام 2017 نيكولاي ياكوبسن، على منافسات كأس العالم، حيث فازت في جميع مبارياتها بفارق مذهل بلغ 12.5 هدفا.

وقال ياكوبسن "لقد لعبنا كرة يد رائعة منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. أحسن اللاعبون وهنيئا لهم، فهم ليسوا رائعين فقط على أرض الملعب ولكن أيضا خارجه. هؤلاء الشباب يحبون لعب كرة اليد".

وحسمت الدنمارك، صاحبة برونزية نسخة 2007، الشوط الاول في صالحها بفارق أربعة أهداف (16 12) قبل أن تتفوق في الثاني بفارق هدفين (16 14) حارمة كرواتيا من لقبها الثاني بعد الاول عام 2003.

وقال مدربها الإيسلندي داغور سيجوردسون "إنهم منتخب رائع لمشاهدته ومن الصعب جدا اللعب ضدهم. لا أرى أي نقاط ضعف لديهم".

وحسمت فرنسا مباراة المركز الثالث أمام البرتغال عندما تغلبت عليها 35 34 (الشوط الاول 19 17).