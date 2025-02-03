شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 2 / 2025 ، العديد من الأخبار المهمة، منها: الأهلي يفوز على مودرن سبورت 3 / 1، والدنمارك تفوز بلقب بطولة العالم لكرة اليد.

أشرف بن شرقى يوجه التحية لجماهير الأهلى بعد الفوز على مودرن سبورت

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي على تحية جماهير القلعة الحمراء عقب نهاية مباراة مودرن سبورت، في أول لقاء مع الجمهور منذ الانضمام لصفوف الفريق. إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة فوز الأهلي على مودرن سبورت بالدوري حصل إمام عاشور لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري. الأهلى يهزم مودرن سبورت 3 / 1 ويطارد بيراميدز على صدارة الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري، سجل للأهلي جراديشار وإمام عاشور "هدفين"، بينما سجل لمودرن سبورت أرنولد إيبا.

الدنمارك تهزم كرواتيا وتحصد لقب بطولة العالم لكرة اليد

فاز منتخب الدنمارك لكرة اليد على نظيره كرواتيا بنتيجة 32-26 فى مباراة تحديد بطل بطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، ليحصد اللقب والميدالية الذهبية.

المثلوثى يسافر إلى ألمانيا غدا لإجراء عملية الرباط الصليبى

تقرر سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غداً الإثنين، بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيداً لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

الحسن كروما يوافق على الانتقال للزمالك ومفاوضات لاستعارته من الشحانية القطرى

كشف مصدر بنادى الزمالك، أن السيراليوني الحسن كروما جناح نادي الشحانية القطري، أبدى موافقته على الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بن شرقي يدعم الأهلي أمام مودرن سبورت من مقصورة استاد السلام.. صور

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد على التواجد فى مقصورة استاد السلام، لدعم فريقه فى مباراته أمام مودرن سبورت والتي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري.



فرنسا تهزم البرتغال 35 - 34 و تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد

فاز منتخب فرنسا لكرة اليد على البرتغال بنتيجة 35-34 فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، ليحصد البرونزية .

الأهلى يكتسح المقاولون العرب بخماسية فى دورى الكرة النسائية

حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على المقاولون العرب بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى الكرة النسائية.

اجتماع ثلاثي بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لمناقشة ملف التحكيم

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، و رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدوري الممتاز الـ18، اجتماعا (لم يتحدد موعده النهائي بعد)؛ لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

الزمالك يعلن ثانى صفقاته بالتعاقد مع أحمد حسام لمدة 4 سنوات ونصف

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



هانى أبو ريدة يستقبل محمود الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

حازم إمام وميدو وفاروق وأبو العلا فى التشكيل الجديد للجنة الكرة بالزمالك

اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تشكيل جديد للجنة الكرة، التى ستتولى إدارة الملف خلال الفترة المقبلة، وتصبح مختصة بكل أمور الفريق الأول.

الأهلي يجهز احتفالية كبرى لاستقبال كأس العالم للأندية بالأقصر.. ويدعو إنفانتينو

يُجهّز مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، ترتيبات استقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستصل القاهرة يومي 13 و14 فبراير الجاري.

الزمالك يحقق فوزا كبيرا على بالم هيلز 10 – 0 فى دورى الكرة النسائية

حقق فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق بالم هيلز 10 -0، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى الكرة النسائية.