شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي: تريزيجيه نصحني بالانضمام للأهلي.. وقد ألحق المباراة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي عن سعادته بالانتقال لصفوف الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مؤكدا أنه تنازل عن مستحقاته مع ناديه السابق الريان القطري من أجل إتمام الصفقة.

قال بن شرقي في تصريحات لقناة الأهلي: "أتمنى أن أسعد جماهير الأهلي وأساعد مع لاعبي الفريق الحاليين في تحقيق الإنجازات، وجمهور الأهلي قبل أن انضم للفريق كان يخبرني أنه يحبني رغم أنني كنت لاعبا ضمن صفوف الفريق المنافس، وشاهدت حب جمهور الأهلي الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم في الملعب مع الجمهور في المدرجات وكنت في غاية السعادة".

أردف: كانت هناك مفاوضات مع الأهلي منذ عام والحمد لله الأمور تمت في الوقت المناسب وانتقلت لصفوفه، مشيرا إلى محمود تريزيجيه "لاعب كبير ومحترم وكنت أول من استقبلته في الريان وأنا أعرفه منذ فترة طويلة، ومن الحب الذي شاهدته من المصريين لي كنت أرغب في رد هذا الحب له، تريزيجيه نصحني بالانضمام للأهلي وبعدما علمت أنه سينضم للفريق وسعدت له".

أوضح أنه كان يملك بندًا في تعاقده مع الريان يسمح له بفسخ تعاقده مقابل التنازل عن مستحقاته ووافق على ذلك حتى ينتقل إلى ناد كبير وعريق ينافس على بطولات كبيرة مثل الأهلي، ويشارك في مونديال الأندية سابقا مع الوداد وأي لاعب يتمنى تكرار هذا الأمر مجددا، وهذا ما سأفعله مع الأهلي".

استطرد: "الأهلي ناد كبير وأي خصم يجب أن يخشى منه، ومن كان يعرف إنتر ميامي قبل أن ينضم له ميسي؟ وهذا ليس تكبر ومن المفترض أن يكون إنتر ميامي هو من يخشى الأهلي، أنا أثق في كلامي وهذه حقيقة لا أبالغ ولا أتحدث خارج النطاق".

وعن موعد عودته للملاعب كشف: "إصابتي تعرضت لها مع الريان وهي خفيفة وتحتاج لـ10 أيام فقط، وغدا سأبدأ التأهيل مع طبيب الأهلي حتى أعود في أسرع وقت ومن الممكن أن أتواجد في المباراة المقبلة، ومن الرائع الانضمام لفريق يضم 3 لاعبين مغاربة مثل يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري حتى أدخل في الأجواء سريعا وأعرف كيف تسير الأمور في الأهلي".

واصل: "أشارك في أي مركز في الهجوم وليس لدي أي مشكلة، أريد شكر لاعبي الأهلي والمدربين والطاقم الطبي على هذا الاستقبال الرائع وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في الأهلي، وكولر رحب بي في الأهلي وأخبرني أنه موجود إذا كنت في حاجة لأي شيء".

شدد"رقم قميصي مع الأهلي سيكون مفاجأة، وأتابع الدوري المصري بشكل مستمر وإمام عاشور لاعب مميز وهو دائما كان يراسلني وأنا في قطر".

وبسؤاله عن القلق من جماهير الزمالك رد قائلا: "منذ قدومي إلى مصر وقابلت الكثير من جماهير الزمالك وهم يحبونني ولن أنسى فترتي معهم وهذا شرف لي أنني لعبت للزمالك وحب جمهوره سيبقى دائما وسأظل أشكرهم حتى آخر حياتي".

اختتم تصريحاته: "راضي عن قراري بالانتقال إلى الأهلي بنسبة مليون %، وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، وأهم شيء في الأهلي أن أي لاعب يشارك أن يقدم كل ما لديه وأن نعمل جميعا حتى يفوز الفريق في المباراة".