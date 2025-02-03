شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أبو ريدة تحسم هوية الخبير الأجنبى لقيادة التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهز هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة فرصة وجود السويسرى ماسيمو بوساكا مدير اللجنة الفنية للحكام بالفيفا، في القاهرة بدءا من يوم 8 فبراير الجاري، لمناقشته في ملف الخبير الأجنبي واستعراض أكثر من C.V تخص عددا من الحكام السابقين في أوروبا للاستقرار على أحدهم لتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية في الفترة المقبلة، وإن كان الأقرب هم ثنائي إسباني.

يأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة السويسري بوساكا لمصر يوم 8 فبراير الجاري لإجراء ورشة عمل فنية مع الحكام المصريين يأتي هذا في إطار تنظيم اتحاد الكرة إلى ورش عمل يوم 6 فبراير الجاري، بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم واستيفان مارتينيز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لاكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات.

كما تقام ورشة عمل للحكام يوم 8 فبراير المقبل بحضور السويسري بوساكا مدير اللجنة الفنية للحكام بالفيفا، ومن المنتظر أن تحسم جلسة ابو ريدة مع بوساكا هوية الخبير الأجنبي الذى سيقود لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة بعد دراسة أكثر من اسم والمفاضلة بينهم وفقا لاحتياجات اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى الاجتماع المقبل، ملف رئيس لجنة الحكام الذي سيتولي رئاسة اللجنة، خاصة أن هناك استقرارا كبيرا داخل المجلس على الاستعانة بخبير أجنبي بعد مشاهدة أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من شخصية تحكيمية مشهورة، بعد رفض المجلس تعيين أحد الحكام الكبار الأجانب كرئيس للجنة بسبب عدم التفرغ ويفاضل مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل بين أكثر من سيرة ذاتية لحكام من إسبانيا وبعض السير الذاتية الأخرى، لتعيين أحدهم كرئيس للجنة مع الاستقرار على استمرار اللجنة الحالية للحكام والتي تضم كلا من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر وسيد مراد ومهند دبا، وچيمس حنا مديراً مالياً.