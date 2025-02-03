شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: أتمنى بقاء زيزو "زملكاوى" حتى اعتزاله.. ولا يصح التجديد له دون الباقين والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أن مجلس الإدارة تعرض لهجوم العام الماضى فى نفس الموعد، وانتهت برضا الجماهير، بالإضافة إلى سد الاحتياج الفنى، فالأمور تدار فى الزمالك بشكل منظم، ونسعى لعقد صفقات جديدة بعد سداد مستحقات اللاعبين.

وقال سالم، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورت، إن زيزو نجم شباك، وعندما يفوز الفريق تهتف له الجماهير، فهو لاعب ملتزم فى التدريبات، وأعتقد ان زيزو سيكمل مشواره مع الزمالك بعد اقترابه من الأرقام التاريخية، فمن الذكاء ألا يترك حب الجماهير، لكن الكرة فيها احتراف، ووارد كل شىء.

وأضاف: "أتمنى أن يكون زيزو زملكاويا حتى اعتزاله، ولكن لا يصح أن نجدد لزيزو دون باقى اللاعبين ودون التعاقد مع صفقات جديدة".

واختتم المتحدث الرسمى بأن الزمالك يمر بضغط جماهيرى ومادى وفنى جعل محبى الزمالك والنجوم القدامى يلتفون حول النادى لدعمه ومساندته.