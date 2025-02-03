شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد الجزائرى أحمد القندوسى أمام فاركو فى الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى أمام فاركو فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار الجولة الثانية عشرة من دورى nile.

وحصل أحمد القندوسى على البطاقة الحمراء المباشرة أمام سموحة فى مباراة الجولة الحادية عشرة، مما يعرض اللاعب للإيقاف من مباراة لأكثر، ليكون اللاعب خارج مباراة فاركو القادمة بشكل رسمى.

وحقق سموحة فوزا غاليا على سيراميكا بهدف دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى نايل.

أحرز هدف المباراة المغربى عبد الكبير الوادى من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد الحنفى ضد أحمد القندوسى صانع ألعاب سيراميكا.

جاءت أحداث المباراة قوية من كلا الفريقين، وشهدت العديد من الفرص السهلة على المرميين، وقام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجه أحمد القندوسى في نهاية اللقاء بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبى سيراميكا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 14 نقطة في المركز الحادى عشر، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 19 نقطة في المركز الخامس.