الامارات | الحمرية بطلاً للتجديف الحديث في يوم دبي البحري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بكأس التفوق العام في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، الجولة الأولى من بطولة الإمارات، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، ضمن فعاليات يوم دبي البحري 2025، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

شارك في المنافسات 40 لاعباً ولاعبة يمثلون ستة أندية رياضية.

تصدر نادي الحمرية الترتيب العام برصيد 71 نقطة، فيما جاء نادي الشارقة لرياضة المرأة ثانيًا برصيد 36 نقطة، بعد تألقه في منافسات السيدات، وحل نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثالثًا برصيد 23 نقطة.