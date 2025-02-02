بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يعود الى سكة الهزائم وتوتنهام يوقفها

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد مانشستر يونايتد الى سكة الهزائم بسقوطه أمام ضيفه كريستال بالاس بثنائية نظيفة للمهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا، فيما أوقفها توتنهام بفوزه الثمين على مضيفه برنتفورد 2 0 أيضا الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين.

على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر، قاد ماتيتا فريقه كريستال بالاس إلى الحاق الهزيمة الحادية عشرة بمانشستر يونايتد والسابعة على أرضه هذا الموسم، بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 64 و89 رافعا رصيده الى 10 أهداف هذا الموسم بينها ثلاث ثنائيات في الدوري، الاولى في مرمى ليستر سيتي (2 2 في المرحلة الرابعة)، والثانية في مرمى جاره وست هام (2 0 في المرحلة 22).

وانتزع كريستال بالاس المركز الثاني عشر من مانشستر يونايتد بعدما رفع رصيده الى 30 نقطة مقابل 29 للأخير.

وكان فريق "الشياطين الحمر" يُمني النفس بمواصلة صحوته بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات لكن رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم خيبوا الآمال أمام كريستال بالاس بأداء سيء وهفوات دفاعية وتعرضوا للخسارة الخامسة في مبارياتهم الست الاخيرة على أرضهم في الدوري.

وقرر أموريم بدء المباراة بدون قلب هجوم حيث ترك الدنماركي راسموس هويلوند والهولندي يوشوا زيركسي على مقاعد البدلاء، وفضّل الدفع بلاعب الوسط كوبي ماينو في هذا المركز بعد تسجيله هدف الفوز على فريق إف سي إس بي الروماني في منتصف الأسبوع في الجولة الاخيرة من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وارتدت تسديدة ماينو من القائم (7) في أفضل محاولة ليونايتد في بدايته الرائعة للمباراة قبل أن يتلاشى تهديده الهجومي.

ونجح بالاس في افتتاح التسجيل عبر ماتيتا الذي استغل كرة رأسية لمواطنه المدافع ماكسينس لاكروا من العارضة اثر ركلة حرة فتابعها داخل المرمى (64).

وازادت الأمور سوءا بالنسبة ليونايتد بإصابة مدافعه الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس في ركبته حيث اضطر إلى الخروج على محفة وهو يبكي.

ووجه ماتيتا الضربة القاضية ليونايتد عندما سجل الهدف الثاني اثر هجمة مرتدة قادها السنغالي إسماعيلا سار من منتصف الملعب ومرر كرة خلف الدفاع الى الكولومبي دانيال مونوس فتوغل داخل المنطقة ومررها على طبق من ذهب الى المهاجم الفرنسي فتابعها من دون عناء داخل المرمى الخالي (89).

وفي الثانية، تنفّس المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو وفريقه توتنهام الصعداء بفوز ثمين على جاره برنتفورد 2 0.

ووضع توتنهام حدا لسلسلة سبع مباريات من دون انتصار (ست هزائم بينها أربع متتالية وتعادل واحد) وحقق فوزه الثامن هذا الموسم رافعا رصيده الى 27 نقطة وارتقى الى المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد برنتفورد عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح توتنهام التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما انبرى قائده الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الى ركلة ركنية ارتطمت بالمدافع الالماني فيتالي يانيلت وتابعها بالخطأ في مرمى فريقه (29).

وارتطمت رأسية المهاجم الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا بالعارضة (54)، قبل أن يسجل السنغالي باب مطر سار الهدف الثاني اثر تمريرة من سون داخل المنطقة فتابعها بين ساقي الحارس الإيسلندي هاكون رافن فالديمارسون (87).