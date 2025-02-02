بطولة اسبانيا: ليفاندوفسكي يقود برشلونة الى تقليص الفارق عن ريال مدريد الى 4 نقاط

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة الى تقليص الفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الى 4 نقاط بتسجيله هدف الفوز الصعب على ضيفه ألافيس 1 0 الأحد في المرحلة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف اثر عرضية متقنة من الجناح لامين جمال (61) رافعا رصيده الى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين بفارق 3 أهداف عن مطارده المباشر مهاجم النادي الملكي الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

واستغل النادي الكاتالوني خسارة ريال مدريد أمام مضيفه الكاتالوني اسبانيول 0 1 السبت ورفع رصيده الى 45 نقطة في المركز الثالث مقابل 49 للنادي الملكي و48 لجاره أتلتيكو مدريد الثاني الفائز على ريال مايوركا 2 0 السبت أيضا.

ويستطيع الفريق الكاتالوني الذي يحل ضيفا على اشبيلية الأحد المقبل، استغلال لقاء القمة بين قطبي العاصمة السبت المقبل لتشديد ضغطه عليهما.

ويلعب رجال المدرب الألماني هانزي فليك مع فالنسيا في ربع نهائي الكأس الخميس، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي الثلاثاء، وريال مدريد مع ليغانيس الأربعاء.

وشهدت المباراة اصابة لاعب وسط برشلونة غافي ومهاجم ألافيس الأرجنتيني توماس كونيشني في رأسيهما بعد التحام هوائي بينهما (13)، فتم نقلهما إلى المستشفى من أجل اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ولم يقدّم برشلونة الكثير في الشوط الأول، وبالتالي لم يهدد مرمى الافيس إلّا في ما ندر.

واستغل ليفاندوفسكي في الثاني تمريرة عرضية خادعة لجمال وتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (61).

وكاد البديل فيران توريس يضاعف تقدم فريقه لكن حارس ألافيس الغيني الاستوائي جيزوس أووونو أبعد محاولته بأطراف أصابعه.

ويلعب لاحقا فالنسيا مع سلتا فيغو، وأوساسونا مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو.