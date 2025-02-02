شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يعزز تقدمه أمام مودرن سبورت بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة متوسطة من الجانبين، وسط سيطرة نسبية من الأهلي على مجريات اللقاء، حتى الدقيقة 13 التي شهدت تسجيل السلوفيني جراديشار هدف التقدم بعدما سدد أرضية من داخل منطقة الـ18 ومرت من أسفل يد محمود جنش وعبرت إلى المرمى.

وصوب حسين الشحات تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ولكن مرت أعلى العارضة، وهدد محمد هلال مرمى الأهلي بتسديدة 27 من داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 29 لعبها كريم الدبيس مباشرة على المرمى ولكن ارتطمت بالعارضة.

وسجل إمام عاشور هدف التعزيز للأهلي في الدقيقة 29 بعد استلام الكرة ولف بكامل جسمه وسددها على يمين محمود جنش.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي، كل من: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

وتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف.

لقاء الأهلي ومودرن سبورت اليوم، هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم «فيوتشر» موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 17 أغسطس الماضي وانتهت بفوز مودرن سبورت 2-1 أحرز للأهلي عمر كمال عبد الواحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0، موسم 2021-2022 ، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.