شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يوقع بروتوكول تعاون مع السفير الفرنسي بالقاهرة لدعم وتطوير الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد و علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.



ويهدف البروتوكول للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر، لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وعقب توقيع البروتوكول، شارك السفير الفرنسي في مباراة ودية للكرة النسائية علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية تشجيعا منه للعبة والتأكيد علي الاهتمام والدعم الكبيرين لها .