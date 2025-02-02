شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يدعم الأهلي أمام مودرن سبورت من مقصورة استاد السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد على التواجد فى مقصورة استاد السلام، لدعم فريقه فى مباراته أمام مودرن سبورت والتي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي، كل من: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

وتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف.

لقاء الأهلي ومودرن سبورت اليوم، هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم «فيوتشر» موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 17 أغسطس الماضي وانتهت بفوز مودرن سبورت 2-1 أحرز للأهلي عمر كمال عبد الواحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0، موسم 2021-2022 ، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.



أشرف بن شرقي



بن شرقي من ملعب السلام



بن شرقي يتابع مباراة مودرن سبورت