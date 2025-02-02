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وزارة الرياضة تقرر إشهار اتحاد السلة للكراسى المتحركة كاتحاد رياضى بارالمبى

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  • وزارة الرياضة تقرر إشهار اتحاد السلة للكراسى المتحركة كاتحاد رياضى بارالمبى 1/2
  • وزارة الرياضة تقرر إشهار اتحاد السلة للكراسى المتحركة كاتحاد رياضى بارالمبى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 02 فبراير 2025 06:44 م

أعلنت اللجنة البارالمبية قيام وزارة الشباب والرياضة بإشهار اتحاد كرة السلة للكراسى المتحركة كاتحاد رياضى بارالمبى ، وأرسلت الوزارة بيانا إلى اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى لإخطارهم بقرار إشهار الاتحاد.

ويضم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية كلا من:
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حسام الدين مصطفى

نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندسة أمل مبدى

أمين الصندوق
الدكتور أشرف العجيلي

أعضاء مجلس الإدارة
إبراهيم أمين
إيهاب حسنين
رامى عبد الحميد
محمد يحيى يوسف
الدكتور خالد سمير.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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