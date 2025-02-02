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أعلنت اللجنة البارالمبية قيام وزارة الشباب والرياضة بإشهار اتحاد كرة السلة للكراسى المتحركة كاتحاد رياضى بارالمبى ، وأرسلت الوزارة بيانا إلى اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى لإخطارهم بقرار إشهار الاتحاد.

الأحد، 02 فبراير 2025 06:44 م

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تقرر إشهار اتحاد السلة للكراسى المتحركة كاتحاد رياضى بارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات