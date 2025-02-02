شكرا لقرائتكم خبر عن "وتر إكيليس" سبب تغيير أحمد رمضان بيكهام أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع سموحة التى انتهت منذ قليل باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile.

وعانى أحمد رمضان بيكهام من الإصابة بجزع فى وتر إكيليس، وهى الإصابة التى لم يستطع إكمال المباراة بسببها ليغادر اللقاء وينزل بدلا منه جاستين أرثر فى الدقيقة 28.



وحقق سموحة فوزا غاليا على سيراميكا بهدف دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى نايل.

أحرز هدف المباراة المغربى عبد الكبير الوادى من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد الحنفى ضد أحمد القندوسى صانع ألعاب سيراميكا.



جاءت أحداث المباراة قوية من كلا الفريقين وشهدت العديد من الفرص السهلة على المرميين، وقام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجه أحمد القندوسى في نهاية اللقاء بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبى سيراميكا.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 14 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 19 نقطة في المركز الخامس.