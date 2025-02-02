شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يهزم سيراميكا بهدف عبد الكبير الوادى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سموحه فوزا غاليا على سيراميكا بهدف دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى نايل.

أحرز هدف المباراة المغربى عبد الكبير الوادى من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد الحنفى ضد أحمد القندوسى صانع ألعاب سيراميكا.

جاءت أحداث المباراة قوية من كلا الفريقين وشهدت العديد من الفرص السهلة على المرميين، وقام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجه أحمد القندوسى في نهاية اللقاء بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبى سيراميكا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 14 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 19 نقطة في المركز الخامس .

تشكيل سيراميكا على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

البدلاء: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

تشكيل سموحه على النحو التالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، شريف رضا.

الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا، محمود صابر.

الهجوم: محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.

البدلاء: حسين تيمور، عمرو السيسي، أبو بكر، محمد سعيد مكرونة، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا، محمد كونيه.