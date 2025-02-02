شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يتعادل مع دجلة فى دورى الكرة النسائية.. والمصرى يهزم الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الكرة النسائية بنادى مسار لأول مرة هذا الموسم بالتعادل مع وادى دجلة بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دورى الكرة النسائية.

وتعد هذه المرة الأولى الذى لا يحقق فيها مسار الفوز خلال 15 مباراة خاضها، حيث نجح فى الفوز فى 14 مباراة وتعادل اليوم فقط، ليرفع رصيده إلى 43 فى المركز الأول بترتيب دورى الكرة النسائية بفارق نقطة واحدة عن الأهلى الوصيف، فيما رفع وادى دجلة رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الثالث.



وفى مباراة ثانية، استعاد فريق المصرى نغمة الانتصار بعد الفوز على الطيران بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الثانى عشر، فيما بقى الطيران عند النقطة 14 فى المركز الحادى عشر.



حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على المقاولون العرب بخماسية نظيفة، جاءت أهداف الأهلى عن طريق نادين غازى الذى سجلت الأول، ثم أضافت شارتى روبن 3 أهداف "هاتريك" وعززت رودينا عبد الرسول النتيجة بالهدف الخامس من تسديدة صاروخية.



بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى بترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى المقاولون العرب عند النقطة 25 فى المركز الثامن.

بينما حقق فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق بالم هيلز 10 -0، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع النادى الزمالك رصيده إلى 36 نقطة فى المركز الرابع بترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى بالم هيلز عن النقطة 7 فى المركز الخامس عشر.