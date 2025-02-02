الامارات | الفجيرة بطل «الشتاء» في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الفجيرة على ضيفه «مجد» بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت أمس في ملعبه استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 والاخيرة من الدورالأول لدوري الدرجة الأولى.

وأنفرد الفجيرة بالصدارة برصيد 29 نقطة، وسجل هدف المباراة، الفرنسي ساندر بنبشيرفي الدقيقة (56).

وفي باقي المباريات فاز دبا على الجزيرة الحمراء (4-0)، وجاءت الأهداف عن طريق البرازيلي فارياس (9)، ومواطنه ويسلي (21) ولاعب الجزيرة الحمراء البرازيلي جوميس خطأ في مرماه (67) ومحمد إبراهيم (82)، فيما فاز الذيد على مضيفه الحمرية (1-0) مستفيداً من هدف سجلة لاعب الحمرية حمد جاسم، بالخطأ في مرماه 23.

وبختام الدور الأول، بات لدى الفجيرة 29 نقطة، والعربي 27، وهو نفس رصيد الظفرة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.