الامارات | أكاديمية فاطمة بنت مبارك تستضيف بطولة "أبوظبي المفتوحة" لكرة الطاولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب اعتماد المشاركة في بطولات وفعاليات مختلفة لفئتي الذكور والإناث، والتي تنظمها اتحادات الطاولة والتنس والريشة الطائرة، وتنظيم بطولة أبوظبي المفتوحة لكرة الطاولة في نسختها الثالثة في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية يومي 22 و23 فبراير الحالي.

ويبدأ النادي مشاركاته في الفترة من الأول إلى التاسع من فبراير الحالي ببطولة التنس الأرضي تحت 12 سنة، و الدور الثاني لدوري الأشبال تحت 12 سنة لكرة الطاولة في أبوظبي، وبطولة التنس في دبي لفئة تحت 14 سنة، والدور الثاني لدوري الناشئين لكرة الطاولة في نادي الوصل، والجولة الخامسة لدوري السيدات لكرة الطاولة في نادي العروبة.

كما يشارك النادي في الدور الثاني لدوري الأشبال في كرة الطاولة تحت 12 سنة بنادي الشارقة، ودوري الناشئين لكرة الطاولة في نادي الوصل من 15 إلى 22 فبراير، وبطولة الإمارات الثانية للريشة الطائرة في دبي يوم 23 فبراير، وينظم المهرجان المدرسي لألعاب المضرب في العين يومي 26 و27 فبراير.

