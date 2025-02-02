الامارات | مانشستر يونايتد يتعاقد مع ظهير بـ 37 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع المدافع الدنماركي باتريك دورغو من ليتشي الإيطالي اليوم الأحد في صفقة بلغت 37 مليون دولار.

تألق دورغو (202 عاماً) الذي يشتغل أكثر من مركز، خلال الموسمين الماضيين، حيث سجل خمسة أهداف في 53 مباراة في الدوري الإيطالي، وخاض أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وبات دورغو أول لاعب ينضم الى يونايتد في عهد المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم وقال اللاعب من خلال بيان للنادي: "أنا فخور للغاية لأنني أستطيع أن أعتبر نفسي لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، هذا يوم خاص جدا لعائلتي بأكملها".

وتابع: "لا أستطيع الانتظار للعمل مع روبن أموريم، رؤيته لهذا الفريق ومستقبل النادي مثيرة بشكل لا يصدق".

وأضاف: "ثمة خطة واضحة لتطوري، وأشعر أن مانشستر يونايتد هو المكان المثالي لتحقيق إمكاناتي واستكمال طموحاتي الضخمة".

وأعرب المدير الفني في النادي جايسون ويلكوكس عن ثقته بقدرة دورغو على التأقلم مع طريقة لعب أموريم المفضلة 3-4-3 وقال في هذا الصدد "باتريك موهبة مثيرة حقًا، فخصائصه الدفاعية والهجومية القوية وقدرته على التكيف ستجعله جزءا أساسيا من فريق روبن أموريم".

وتابع: "في سن العشرين فقط، نعلم أنه سيستمر في التطور تحت إشراف فريقنا التدريبي الممتاز".

ويأمل يونايتد في جمع الأموال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، التي تنتهي مساء الاثنين في ظل تقارير تشير الى اقتراب رحيل مهاجمه ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، الأمر الذي سيحرر غالبية أجره البالغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (نحو 400 الف دولار).