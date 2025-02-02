الامارات | "قرار غير قابل للتفسير".. أنشيلوتي يهاجم صافرة مباراة ريال مدريد وإسبانيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي انتقادات للتحكيم في المباراة التي خسرها فريقه أمام إسبانيول بهدف نظيف أمس السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

واستهل مدرب الريال حديثه، في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اللقاء، ونشره الموقع الرسمي للنادي، عن أكثر اللقطات إثارة للجدل في المباراة، وهي تدخل روميرو على مبابي من الخلف.

قال أنشيلوتي: "القرار الذي اتخذه الحكم وحكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) غير قابل للتفسير. الشيء الأكثر أهمية هو حماية اللاعب. كان ذلك خطأ واضحا، وتدخلا خطيرا وقبيحا للغاية. لحسن الحظ لم يحدث شيء، لكن كان هناك خطر تعرضه لإصابة. تقنية حكم (الفار) موجودة لهذا الغرض. لا يمكن تفسير عدم إشهارهما البطاقة الحمراء في وجه لاعب إسبانيول".

وأضاف: "لا أريد التحدث عن هذا الموضوع.. أنا أشير فقط إلى ما حدث في المباراة.. أكرر، لا يمكن استيعاب القرار الذي اتخذه الحكام، عندما رأى الجميع ما حصل".

وعن المباراة أكد أنشيلوتي: "كانت صعبة ومعقدة. قمنا ببعض الأمور بشكل جيد، وسيطرنا بشكل جيد على المباراة، ولاسيما في الشوط الثاني. سجلنا هدفا تم إلغاؤه، صوبنا في القائم وسددنا 20 كرة على المرمى. سيطرنا جيدا على المباراة، لكن إسبانيول، الذي لعب بشكل جيد في التحولات، استغل فرصة وسجل هدفاً.. لعبوا المباراة التي أرادوها".

وتابع: "قدم إسبانيول مباراة جيدة للغاية. لقد دافعوا بقوة، وكان هذا ما كان عليهم فعله. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل. لم تكن المباراة سيئة كما تشير النتيجة. حصلنا على الفرص".