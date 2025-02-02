الامارات | خبر صادم لجمهور ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المدافع الألماني أنتونيو روديغر في صفوف ريال مدريد لإصابة عضلية في فخذه الأيمن تجعل مشاركته في ديربي مدريد ضد اتلتيكو وفي ذهاب الملحق الاوروبي ضد مانشستر سيتي الانجليزي خلال الشهر الحالي موضع شك، كما أعلن نادي العاصمة الإسبانية اليوم الأحد.

وتعرض روديغر للإصابة في مطلع المباراة التي خسرها فريقه أمام اسبانيول 0-1 في الدوري الإسباني السبت الماضي.

وكتب النادي في بيان «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أنتونيو روديغر من قبل الجهاز الطبي تم تشخيص إصابته في ساقه اليمنى»، دون تحديد المدة المحتملة لغيابه عن الملاعب.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فمن الممكن أن يغيب لمدة أسبوعين على الأقل عن المنافسات، وبالتالي عدم خوض ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع المقبل ومباراة الذهاب من الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في 11 فبراير.