شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق فوزا كبيرا على بالم هيلز 10 – 0 فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق بالم هيلز 10 -0، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى الكرة النسائية.

سجل أهداف الزمالك كل من: "ياتوندي أتنوكي فاچوبي (ثلاثة أهداف)، وأيه إبراهيم (هدفين)، وعلياء عطا الله، ورقية مصطفى، وفدوى عصام، وحنين هشام، وميشلين يني نيكولا، بواقع هدفا لكل منهم".

بهذه النتيجة رفع النادى الزمالك رصيده إلى 36 نقطة فى المركز الرابع بترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى بالم هيلز عن النقطة 7 فى المركز الخامس عشر.



وجاء تشكيل الزمالك فى المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: نعمة سيد

خط الدفاع: حنين هشام - سمر محمد - علياء عطا الله - أية إبراهيم

خط الوسط: مها سامي - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - جميلة ياسر - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:"سارة نائل، ماهيتاب حسني، فدوى عصام، لوجين ياسر، حبيبة محمد، أمنية عاطف، حبيبة إسماعيل، رقية مصطفى، ميشلين يني نيكولا".