شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تهزم البرتغال 35 - 34 و تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب فرنسا لكرة اليد على البرتغال بنتيجة 35-34 فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، ليحصد البرونزية .

وتختتم اليوم، الأحد، منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها رقم 29 ، حيث يقام لقاء النهائى بين الدنمارك وكرواتيا فى السابعة مساءً.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025، بعدما احتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.