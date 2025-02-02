شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وأرنولد ايبا يقودان هجوم مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 05:52 م

أعلن الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني لفريق مودرن سبورت ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي التي تجمعهما اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، أحمد يوسف.

ويستضيف فريق مودرن سبورت نظيره النادي الأهلي فى السابعة مساءً على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري نايل.