شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتوج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين فى تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وحقق منتخب الناشئين الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-33 في المباراة النهائية لينجح بذلك فى الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول على صعيد الفرق، بينما يحصد الولايات المتحدة المركز الثاني.

وعلى نفس الصعيد، فاستطاع المنتخب المجري للناشئين تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب الفوز في مباراة تحديد المراكز على المنتخب الإيطالي بنتيجة 45-42.

وكان منتخب مصر قد افتتح منافسات البطولة اليوم بالفوز على نظيره منتخب السعودي بنتيجة 45-28 في ثمن النهائي قبل أن يحقق الفوز على منتخب الصين في ربع النهائي بنتيجة 45-25.

وفي نصف النهائي، تمكن الفراعنة الصغار من الفوز على منتخب المجر بنتيجة 45-38 قبل تحقيق الفوز في النهائي على الولايات المتحدة الأمريكية.

ومثل منتخب مصر للناشئين اليوم كل من محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل وفؤاد غريب.

أما على صعيد الناشئات، فحصد منتخب المجر المركز الأول عقب الفوز في المباراة النهائية على نظيره الأوكراني صاحب الفضية، بنتيجة 45-42، بينما فاز المنتخب الأمريكي بالمركز الثالث عقب الفوز على منتخب فرنسا في مباراة الميدالية البرونزية بنتيجة 45-36.

وعلى نفس الصعيد، احتل منتخب مصر للناشئات المركز الثامن وذلك عقب الفوز على هونج كونج بثمن النهائي ثم الخسارة من فرنسا في ربع النهائي ثم الهزيمة أمام سويسرا وإيطاليا في مباراتي تحديد المراكز ليتواجد بالمركز الثامن.

وكان قد مثل منتخب الناشئات اليوم كل من فرح محفوظ، لولوة سليمان، فريدة مراد وجنا السيد.

يتكون الجهاز الفني من الدكتور السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.

يذكر أن فرح محفوظ البطلة المصرية، قد نجحت في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي في اليوم الأول للبطولة وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي لتتقاسم المركز الثالث مع بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سومن لي" التي وصلت لنفس الدور أيضا.



وقام بتسليم الميداليات طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أماني البحيري عضو مجلس الإدارة، وياسمين جاد عضو مجلس الإدارة، و ميرفت حسنين عضو مجلس الإدارة.