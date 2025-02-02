شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت.. الشناوي وكمال ورضا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته أمام مودرن سبورت التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري كل من: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

لقاء الأهلي ومودرن سبورت اليوم هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم «فيوتشر» موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 17 أغسطس الماضي وانتهت بفوز مودرن سبورت 2-1 أحرز للأهلي عمر كمال عبد الواحد.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.



أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0، موسم 2021-2022 ، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.