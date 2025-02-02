شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد السلام استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة الأهلي استاد السلام استعدادا لمواجهة مودرن سبورت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مودرن سبورت والتي تجمعهما باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أفشة، عمر الساعي

الهجوم: جراديشار وحسين الشحات وإمام عاشور

يذكر أن لقاء الأهلي ومودرن سبورت اليوم، هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم «فيوتشر» موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 17 أغسطس الماضي وانتهت بفوز مودرن سبورت 2-1 أحرز للأهلي عمر كمال عبد الواحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0، موسم 2021-2022 ، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.