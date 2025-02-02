شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح المقاولون العرب بخماسية فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على المقاولون العرب بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى الكرة النسائية.

جاءت أهداف الأهلى عن طريق نادين غازى الذى سجلت الأول، وأضافت شارتى روبن 3 أهداف "هاتريك" وعززت رودينا عبد الرسول النتيجة بالهدف الخامس من تسديدة صاروخية.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى بترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى المقاولون العرب عند النقطة 25 فى المركز الثامن.

جاء تشكيل الأهلى كالتالى: مها، ألكسندرا، نورا، ثريا أشرف، رودينا عبد الرسول، لولو، حبية عمر، منة طارق، نادين غازى، ميا، شارتى روبن