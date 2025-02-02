شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لمناقشة ملف التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، و رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدوري الممتاز الـ18، اجتماعا (لم يتحدد موعده النهائي بعد)؛ لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

وناقش أبو ريدة، خلال اجتماعه اليوم مع أحمد دياب، ملف التحكيم وطرق إصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

واستقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.

وناقش أبو ريدة وأعضاء المجلس مع دياب عددا من الموضوعات للتنسيق للمرحلة المقبلة، أبرزها فرض الانضباط فى الملاعب والتصدي لأي سلوك خارج عن النص، فضلا عن بعض الملفات التي تتعلق بمصالح الأندية المصرية.