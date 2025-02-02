شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يستقبل أحمد دياب للتنسيق مع الرابطة وفرض الانضباط فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.

وناقش أبو ريدة وأعضاء المجلس مع دياب عدداً من الموضوعات للتنسيق للمرحلة المقبلة، أبرزها فرض الانضباط في الملاعب، والتصدي لأي سلوك خارج عن النص، فضلا عن بعض الملفات التى تتعلق بمصالح الأندية المصرية.