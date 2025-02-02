شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات عاجلة من اتحاد المصارعة بشأن أحداث بطولة الجمهورية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة ، برئاسة العميد سعيد صلاح، اليوم الأحد، بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل ما حدث خلال أحداث بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار المقامة في صالة سيتي كلوب بالمنوفية خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير الجاري.

وكشف الاتحاد، في بيانه الرسمي، أنه انطلاقا من حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة على تطبيق القانون واللوائح وتحلي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأخلاق الرياضية والسلوك القويم وإرساء لمبدأ الثواب والعقاب، وبالإشارة إلى الأحداث التي شهدتها بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار بصالة سيتي كلوب بالمنوفية السبت ٢٠٢٥/٢/١ ، فقد تم اتخاذ 4 قرارات عاجلة..

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة 4 قرارات عاجلة، وهي شطب نتيجة اللاعب المتسبب فى الواقعة من سجلات البطولة، مع إحالة جميع أطراف الواقعة بالكامل للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني بالاتحاد.

كما تقرر مراجعة الفيديو الرسمي الخاص بالبطولة لإعطاء كل ذى حق حقه وإيقاف اللاعب لحين الإنتهاء من إجراءات التحقيق.

وشدد الاتحاد المصري للمصارعة على أنه لن يسمح بحدوث أي مخالفة أو الخروج عن النص أو التخلي عن الروح الرياضية والسلوك القويم وسوف تطبق اللوائح والقوانين بكل شدة وحزم مع معاقبة كل مخالف.

واختتم الاتحاد المصري للمصارعة بيانه مطالبا أسرة المصارعة بالكامل الإلتزام التام بالنظم العامة والتمسك بالخلق الرياضي القويم.