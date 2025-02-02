شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يستقبل محمود الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع الخطيب تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية، في إطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤي مع جميع الأندية.

وفي سياق مختلف، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مد القيد المحلي في مصر إلى 28 فبراير، بعدما قرر الكاف مد القيد الأفريقي حتى هذا الموعد.

وكشف مصدر بـ اتحاد الكرة أن فيفا يرفض مد القيد طالما بدأ القيد في المواعيد المقررة سلفا وهي من 1 يناير حتى 8 فبراير، وهو ما يمنع اتحاد الكرة المصري من مد القيد المحلي إلى 28 فبراير أسوة بالاتحاد الأفريقي.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية بمد فترة القيد الأفريقي للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية حتي نهاية شهر فبراير الجاري حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة القيد الجمعة 31 يناير الماضى، كما تقرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.