شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وميدو وفاروق وأبو العلا فى التشكيل الجديد للجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تشكيل جديد للجنة الكرة، التى ستتولى إدارة الملف خلال الفترة المقبلة، وتصبح مختصة بكل أمور الفريق الأول.

وجاء التشكيل الجديد للجنة الكرة بالزمالك ليضم كلاً من: حازم إمام وأحمد حسام ميدو ومحمد أبو العلا وهيثم فاروق، حيث تم إبلاغهم بالقرار بشكل رسمى.

وبدأت لجنة الكرة الجديدة بنادى الزمالك العمل فى ملف الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يتم التفاوض مع ثنائى أجنبى لتدعيم الخط الهجومى، بعد اتمام التعاقد مع محمود جهاد من فاركو وأحمد حسام من الجونة.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.