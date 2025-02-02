شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى الإرهاق والإصابات وغياب التدعيمات قبل مواجهة وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر ، عدة تحديات قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام وادي دجلة فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، في مقدمتها الإرهاق بسبب تلاحم المباريات الفترة الأخيرة نتيجة مشاركة المصري فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالإضافة إلى البطولات المحلية.

وتسبب تلاحم المباريات فى تعرض أبرز نجوم الفريق للإصابات العضلية، مثل صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف، كما تعرض البنيني سامادو أتدجيكو للإصابة في المباراة الماضية أمام زد بالدوري، بالإضافة إلى الغيابات الطويلة التي ضربت نجمي الفريق، محمد الشامي المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وكذلك ميدو جابر المصاب بشرخ في وجه القدم.

وتأخرت تدعيمات المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري بسبب عقوبة إيقاف القيد التي لم يتم رفعها عن الفريق حتى الآن، بسبب المستحقات المتأخرة لحسام حسن مدرب الفريق السابق، والراحل إيهاب جلال.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة فى دور الـ 32 والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان المصري ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل المصري في مباراته الأخيرة بالجولة 11 من الدوري، مع زد، بهدف لكل فريق، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 19 نقطة.

وكان المصري تأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب انهاء دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الزمالك المتصدر.

وجاءت مباريات المصري في شهر فبراير كالتالي:

- المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر: 4 فبراير

- المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري: 8 فبراير

- المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري: 12 فبراير

- المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري: 18 فبراير

- المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري: 22 فبراير

- المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري: 27 فبراير