شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز احتفالية كبرى لاستقبال كأس العالم للأندية بالأقصر.. ويدعو إنفانتينو والان مع تفاصيل الخبر

يُجهّز مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، ترتيبات استقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستصل القاهرة يومي 13 و14 فبراير الجاري.

وتقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي فى القاهرة يوم 13 فبراير، وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته، ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، وفي مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.