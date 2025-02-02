شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدخل معسكرا مغلقا 20 فبراير لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبيه، على الدخول في معسكر مغلق لمدة 10 أيام بداية من 20 فبراير الجارى، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار أبريل المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 طلب من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقلين.

واتفق نبيه مع اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يقام المعسكر الأول لمنتخب الشباب في فبراير المقبل، على أن يكون المعسكر الثاني في مارس، بخلاف المعسكر التحضيري للبطولة والتي يسافر بعده المنتخب مباشرة لكوت ديفوار لخوض غمار البطولة القارية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير الموافقة على اقامة مباريات ودية تحت 21 سنة، 17 سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.