شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: لم نطلب لاعبين فى صفقة محمود جهاد.. والزمالك يرغب فى ضم مرعي وإينكادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، عن مفاوضات الزمالك مع ثنائي الفريق بعد إتمام التعاقد مع محمود جهاد قائلاً، "الزمالك مهتم بالتعاقد مع ياسين مرعي وجيفرسون إينكادا لكن الأمور التعاقدية والتفاوضية مع الإدارة، وتتم المشاورة معي في الجانب الفني".

وأضاف مدرب فاركو، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "أعتبر نفسي أحد أفراد الإدارة فى فاركو، واجتهدت خلال 8 سنوات، سواء كلاعب أو مدرب مساعد أو مدير فني".

وتابع المدير الفني لنادي فاركو، "نجلس مع الإدارة دائما ونحدد الاستفادة المادية والفنية، وإذا رأينا الأنسب رحيل اللاعبين يتم اتخاذ القرار، اللاعبون خرجوا ولم نتأثر وحققنا نتائج مميزة لأننا نمتلك سكواد مميز، وهناك لاعبون جيدون وهذا الوقت لهم للحصول على الفرصة وإثبات أنفسهم".

وتحدث أحمد خطاب عن صفقة انضمام محمود جهاد للزمالك، موضحًا أنه لم يطلب من الزمالك أى لاعبين فى الصفقة أو خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الزمالك لديه عدد محدود من اللاعبين ويدخل على منافسات قوية خاصة فى الكونفدرالية، لذا من الصعب طلب بعض اللاعبين له".

وأكد مدرب فاركو أن محمود جهاد أحد أبناء فاركو، ولنا فيه رؤية وكنا نراه أحد أفضل اللاعبين رغم صغر سنه.

وتابع خطاب، رحل عن فاركو شكري نجيب في بداية الانتقالات، ثم رحل محمود جهاد ومن بعده وليد علي فرج إلى مودرن سبورت، والثلاثي مميز وأتمنى لهم التوفيق.

وقال مدرب فاركو: محمود جهاد لاعب مميز ومجتهد ولديه طموح كبير، وعانى نفسيا خلال الفترة الماضية بعد خروجه من قائمة الأولمبياد.

وتابع خطاب: دعمت جهاد بعد الأولمبياد، ووقفت بجواره وأخبرته أن يضع تركيزه على الانضمام للمنتخب الأول، وما يميز محمود جهاد أنه يُمكنه اللعب في كل مكان في وسط الملعب سواء مركز 6 أو مركز 8

وعن مدى استفادة الزمالك من الصفقة قال مدرب فاركو: محمود جهاد يطور من نفسه دائما دفاعيا وهجوميا ومتأكد أنه سيفيد الزمالك جيدا.