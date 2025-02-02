شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السويس يستقبل مباراة منتخب السيدات ورواندا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اتحاد الكرة على موافقة استاد هيئة قناة السويس لاستقبال مباراة منتخب السيدات المصري ونظيره الرواندي في إياب الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا.

وأخطر الاتحاد الرواندي لكرة القدم نظيره المصري بموعد مباراة منتخب السيدات الأول في الدور التمهيدي الأول من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025.



وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين منتخب مصر ورواندا 21 فبراير في العاصمة الرواندية كيغالي، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب بمصر في وقت لاحق.



وتأتي هذه المباراة كأول اختبار رسمي للمدرب الجديد لمنتخب السيدات، أحمد رمضان، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا وسط تطلعات كبيرة من جماهير الكرة المصرية لرؤية تطور ملموس في أداء المنتخب.



يُذكر أن أحمد رمضان، الذي يمتلك خبرة واسعة في الكرة النسائية، وأكد في تصريحات سابقة أن المنتخب سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وبرغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية في رواندا لتسهيل مهمة الصعود إلى الدور التالي من التصفيات.



ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري معسكره الإعدادي للمباراة في الأسابيع القادمة، مع الإعلان عن القائمة النهائية للاعبات المشاركات قريبًا.