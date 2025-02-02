شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على دياموند بسداسية نظيفة ودياً استعداداً لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلى ودياموند الودية التجريبية بفوز فريق البنك الأهلى بسداسية نظيفة، جاءت أهداف البنك الأهلي في المباراة عن طريق كل من أحمد ياسر ريان ومصطفى عبد الرحيم "هدفين" وأحمد مدبولى وأحمد النادرى.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا، الإثنين، ويعود الثلاثاء للتحضير لمواجهة زد المقبلة والمقرر لها السبت المقبل باستاد المقاولون العرب فى السابعة مساءً.

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق الفوز بالأمس على فريق إنبى ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وحصد البنك الأهلي 17 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن سعادته عقب الفوز على إنبى في الدوري، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: فوز صعب وجاء فى توقيت هام للغاية، لكل مباراة أختار الطريقة المناسبة لمواجهة المنافس لذلك عدلت من طريقة وأسلوب اللعب فى مباراة إنبي، وطالبت اللاعبين بإلاستحواذ الايجابى على الكرة واستغلال الفرص امام مرمى المنافس، فريق انبى قدم مباراة كبيرة ويمتلك مدير فنى متميز.

أضاف: أشكر الجهاز الفنى والادارى والطبى واللاعبين على الروح الكبيرة والتعاون المثمر، لاوقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة زد المقبلة.



البنك الأهلي



لاعبي البنك الأهلي