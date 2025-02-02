شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بـ محمود جهاد: "فارس جديد ينضم لعائلتنا" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 04:15 م

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بالتعاقد مع محمود جهاد لاعب الفريق الجديد والمنصم حديثا إلى صفوف الفريق الأبيض. ونشرت صفحة الزمالك صورة للاعب بقميص الفريق مع التعليق عليها: "فارس جديد ينضم لعائلتنا".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع محمود جهاد على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.