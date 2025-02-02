شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفاً على مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وجاء طاقم حكام الأهلي ومودرن سبورت بقيادة طارق مجدى حكم الساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي وإبراهيم السوداني ومحمود رشد حكمًا رابعًا، وسيكون أحمد الغندور حكم تقنية الفيديو ومساعده شريف عبد الله.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي يقودها طارق مجدي للأهلي في الدوري المصري هذا الموسم.

بينما قاد مجدي، مباراة من قبل لمودرن سبورت في الدوري المصري، كانت أمام زد في الجولة الثالثة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار طارق مجدي 16 مباراة سابقة لفريق الأهلي، ولم يتذوق الأحمر طعم الخسارة معه، إذ فاز 13 مرة وتعادل 3 مرات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.