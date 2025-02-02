شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 فبراير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يتحفظ على استعارة زيكو من زد ويتمسك بالشراء النهائي، أرسين فينجر يحاضر مدربى منتخبات مصر الخميس المقبل.

يتحفظ مسئولو نادى الزمالك على فكرة استعارة مصطفى زيكو لاعب زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التى تنتهى 8 فبراير الجارى.

سموحة ينهى تسوية مستحقات جونيور أجايي بعد رحيله للهلال الليبي

أنهى مجلس إدارة نادي سموحة تسوية المستحقات المتأخرة للاعب جونيور أجاي، والذى تنازل عنها مقابل فسخ التعاقد بالتراضي للرحيل للهلال الليبي. إنفراجة فى ملف تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك شهدت الساعات الماضية انفراجة فى ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد تدخل المحبين والوسطاء من أجل حسم التجديد خلال الساعات المقبلة.

ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة هاني أبو ريدة، ورشة عمل الخميس المقبل 6 فبراير بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري المصري، سعياً لاستعادة الانتصارات الغائبة عن الكتيبة الحمراء بعد التعادل مع فاركو وبيراميدز على التوالى.

حسم فرج عامر رئيس نادى سموحة مصير محمد ربيعة مدافع الفريق بالاستمرار داخل النادي السكندرى، حيث لم يتلق اللاعب أى عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغبته لإدارة النادي بتفعيل عقد شراء المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.