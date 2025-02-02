شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح يغيب عن البنك الأهلي أمام زد فى الجولة 12 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد البنك الأهلي خدمات لاعبه هشام صلاح في المباراة المقبلة أمام زد، وكان هشام صلاح تعرض للطرد في مباراة البنك الأهلي الماضية أمام إنبي بالدوري، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة زد فى السابعة مساء السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.



وحصد البنك الأهلي 17 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن سعادته عقب الفوز على إنبى في الدوري، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: فوز صعب وجاء فى توقيت هام للغاية، لكل مباراة أختار الطريقة المناسبة لمواجهة المنافس لذلك عدلت من طريقة وأسلوب اللعب فى مباراة إنبي، وطالبت اللاعبين بإلاستحواذ الايجابى على الكرة واستغلال الفرص امام مرمى المنافس، فريق انبى قدم مباراة كبيرة ويمتلك مدير فنى متميز.

أضاف: أشكر الجهاز الفنى والادارى والطبى واللاعبين على الروح الكبيرة والتعاون المثمر، لاوقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة زد المقبلة.